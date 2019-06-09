«Удар» Кличка оприлюднив список мажоритарників документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко, лідер партії Удар

На сайті Кличка йдеться, що таке рішення прийнято, щоб не розпорошувати голоси демократичного табору

Партія Віталія Кличка «Удар» вирішила не виставляти список на виборах Верховної Ради і сконцентрується тільки на окремих округах.

Отже, кандидатами від «Удару» стануть:

№89 (Снятин) - Юрій Соловій, депутат Верховної Ради

№90 (Біла Церква) - Володимир Костіков, помічник нардепа Артура Палатного

№91 (Фастів, Макаров) - Орест Кріштофовіч, помічник Артура Палатного

№92 (Узин) - Олександр Канюра, помічник Артура Палатного

№93 (Миронівка, Переяслав-Хмельницький) - Микола Головін, помічник нардепа Олега Велікіна

№94 (Обухів, Васильків) - Богдан Зайцев, помічник Артура Палатного

№95 (Ірпінь) - Мирослава Смірнова, глава Київсько-Святошинської РДА

№96 (Вишгород, Буча) - Сергій Федорченко, помічник Артура Палатного

№98 (Бориспіль) - Ігор Левітас, депутат Бориспільської міськради

№115 (Львів) - Володимир Квурт, мер міста Винники

№116 (Львів) - Роман Грицевич, депутат Львівської міськради

№119 (Броди) - Сергій Івах, депутат Львівської міськради

№125 (Старий Самбір) - Мар'ян Антошик, депутат Старосамбірської міськради

№126 (Стрий) - Андрей Кіт, депутат Верховної Ради

№163 (Тернопіль) - Ігор Побер, депутат Верховної Ради

№209 (Ніжин) - Олександр Харченко, депутат Київради

№220 (Київ) - Валентин Мондрієвський, заступник голови Київміськадміністрації

На сайті Кличка йдеться, що таке рішення прийнято, щоб не розпорошувати голоси демократичного табору.

«Багато політичних сил йдуть на ці вибори. Ми розуміємо, наскільки складними вони будуть. І перш за все - для українських виборців ... Важливо, щоб голоси за демократичні сили, які будуть пропонувати реальний план змін і перетворень, не були розсіяні. Щоб не сталося реваншу тих сил, проти яких ми боролися на Майдані. Тому на ці дострокові вибори від «Удару» підуть мажоритарники, які готові ефективно працювати в округах, звітувати перед людьми і втілювати запити своїх виборців», - заявив лідер «Удару».

Сам Кличко має намір залишитися на посаді мера Києва і не буде балотуватися до Верховної Ради.

Він також пообіцяв, що партія має намір провести оновлення.