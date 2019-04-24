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    УГКЦ розробила мобільний додаток для молоді

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    УГКЦ розробила мобільний додаток для молоді

    Додаток працює в режимі карти і показує перелік усіх парафій, що розташовані навколо користувача, та спільнот, які до них належать

    Українська Греко-Католицька Церква розробила мобільний застосунок, що містить основну контактну інформацію про парафії та спільноти УГКЦ в Україні та за кордоном.

    Про це повідомляє прес-служба УГКЦ.

    Це вже четвертий додаток від УГКЦ.

    «Це такий собі кишеньковий довідник, – каже Ірина Владимір, один з ідейників проекту. – Його основна мета – показати, що Церква – це не холодна будівля, а живий організм, який розвивається і росте, а також показати все багатство нашого різноманіття«.

    Мобільний застосунок розроблено на базі Інтерактивної карти УГКЦ, яку створено Департаментом інформації УГКЦ і яка зараз налічує дані про більше ніж 2800 парафій і осередків УГКЦ, та доповнено інформацією про чинні мирянські рухи та спільноти.

    Він працює в режимі карти і показує перелік усіх парафій, що розташовані навколо користувача, та спільнот, які до них належать.

    Доступна функція універсального пошуку за основними характеристиками. Крім того, можна обирати свої улюблені парафії чи спільноти і отримувати сповіщення про оновлення інформації про них.

    «Християнин немислимий без спільноти, хоч би найменшої. У спільноті ми зустрічаємо Христа, знаходимо підтримку, зростаємо духовно«, – додає Максим Гонтар, технічний керівник проекту.

    Додаток безкоштовний і вже доступний для завантаження на платформах iOS і Android.

    Детальнішу інформацію можна дізнатись на сайті https://spilnoty.pp.ua/ або на сторінці у Фейсбук.

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