УГКЦ розробила мобільний додаток для молоді



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Додаток працює в режимі карти і показує перелік усіх парафій, що розташовані навколо користувача, та спільнот, які до них належать

Українська Греко-Католицька Церква розробила мобільний застосунок, що містить основну контактну інформацію про парафії та спільноти УГКЦ в Україні та за кордоном.

Про це повідомляє прес-служба УГКЦ.

Це вже четвертий додаток від УГКЦ.

«Це такий собі кишеньковий довідник, – каже Ірина Владимір, один з ідейників проекту. – Його основна мета – показати, що Церква – це не холодна будівля, а живий організм, який розвивається і росте, а також показати все багатство нашого різноманіття«.

Мобільний застосунок розроблено на базі Інтерактивної карти УГКЦ, яку створено Департаментом інформації УГКЦ і яка зараз налічує дані про більше ніж 2800 парафій і осередків УГКЦ, та доповнено інформацією про чинні мирянські рухи та спільноти.

Він працює в режимі карти і показує перелік усіх парафій, що розташовані навколо користувача, та спільнот, які до них належать.

Доступна функція універсального пошуку за основними характеристиками. Крім того, можна обирати свої улюблені парафії чи спільноти і отримувати сповіщення про оновлення інформації про них.

«Християнин немислимий без спільноти, хоч би найменшої. У спільноті ми зустрічаємо Христа, знаходимо підтримку, зростаємо духовно«, – додає Максим Гонтар, технічний керівник проекту.

Додаток безкоштовний і вже доступний для завантаження на платформах iOS і Android.

Детальнішу інформацію можна дізнатись на сайті https://spilnoty.pp.ua/ або на сторінці у Фейсбук.