Україна, Білорусь і Литва готуються до запуску нового контейнерного потягу



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Контейнерні перевезення «Укрзалізниці» у 2018 році сягнули 334 963 TEU, що на 13% більше за обсяг 2017 року

Новий контейнерний поїзд Containerships train запустять Україна, Білорусь і Литва. Про це повідомила прес-служба АТ «Укрзалізниця».

Керівники залізниць України, Білорусі та Литви й товариств Containerships (Україна), компаній Intermodal Container Service і LG CARGO (Литва) 28 травня 2019 року підпишуть угоду про реалізацію нового проекту - організацію перевезень контейнерів у складі контейнерного поїзда Containerships train у сполученні Литва-Білорусь-Україна й назад.

Як повідомлялося, на початку квітня «Укрзалізниця» запустила новий регулярний контейнерний поїзд зі станції Нижньодніпровськ-Вузол до станції Славкув (Польща), який став 19-м контейнерним поїздом, що курсує на постійній основі територією України, з них вісім - транзитні.

Контейнерні перевезення «Укрзалізниці» у 2018 році сягнули 334 963 TEU, що на 13% більше за обсяг 2017 року. Збільшення відбулося у всіх видах сполучення: транзитному - на 24%, експортному - на 17%, внутрішньому - на 11% та імпортному - на 8%.