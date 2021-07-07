Міністр культури часів Януковича, який хоче очолити «Мистецький арсенал», назвав опонентів «козльонками»

Міністр культури за часів Кабміну Миколи Азарова Михайло Кулиняк є одним з претендентів на посаду директора «Мистецького арсеналу»

Іван Козленко відповів, що його прізвище востаннє перекручували ще в початковій школі, щоб образити чи висміяти

Міністр культури часів президента Віктора Януковича Михайло Кулиняк, який отримав найбільшу кількість голосів на виборах директора «Мистецького арсеналу», обізвав колишнього керівника Центру Довженка Івана Козленка, який критично оцінив перебіг та результати конкурсу, – «козльонком» та «лузером».

Михайло Кулиняк вважає, що серед дев’яти учасників «нормально спілкувався» він, колишній директор «Мистецького арсеналу» Ігор Дідковський та колишній директор «Палацу Україна» Роман Недзельський. «Деякі претенденти, які навіть собачої будки в своєму житті не збудували, вели себе як хазяї життя, які мають право щось критикувати та когось принижувати, – пише він, нібито підтверджуючи свою думку. – Звичайно, не обійшлося без коментарів таких собі козльонків, які, ставши лузерами, пишуть, не розуміючи, що завжди треба шукати проблеми в собі насамперед».

Іван Козленко відповів, що його прізвище востаннє перекручували ще в початковій школі, щоб образити чи висміяти.

«Потім діти подорослішали й знайшли більш вишукані способи дошкуляти одне одному. Кулиняк, схоже, інтелектуально зупинився на рівні 2-го класу. Це, до речі, пояснює і безграмотність, і його питому сервільність, властиву людям зі слабко розвиненою індивідуальністю, – написав він у Facebook. – І все-таки я радий, що Кулиняк сплив на поверхню наших бурхливих історичних (стічних) вод. По-перше, краще за себе самого його ніхто не представить, тому я з нетерпінням чекаю його нових дописів. По-друге, спільнота, нарешті, в деталях пригадає строкату біографію цього інженера собачих будок та його заслуги перед вітчизною».

Не задовольнили Кулиняка й питання членів комісії: «Відверте хамство. Особливо цікавою виглядала одна всезнаючі дамочка, яка дуже переймається проблемами боргів Арсеналу перед Євро-2012, забувши мабуть, що про це їй можуть краще розповісти представники прізвища, яке вона носить. Заодно за режим Януковича нададуть конкретні відповіді».

Зазначимо, що телеведуча Суспільного, членкиня комісії Мирослава Лубківська (Барчук) запитала про борг в кандидатки Наталі Заболотної, яка очолювала Арсенал з 2010 по 2016 рік.

Мирослава Барчук сказала, що можливе обрання Кулиняка очільником «Мистецького арсеналу» є реальною загрозою. «Давайте активніше включатися. Давайте висловимся публічно, дамо знак владі, що ми думаємо про це. Постами, зверненнями представників культурної спільноти, акціями», – зазначила вона.

Михайло Кулиняк в 2010-2012 роках був головою міністерства культури в уряді премʼєр-міністра Миколи Азарова. У 2013-2014 роках був гендиректором Національного палацу мистецтв «Україна». Пізніше став директором Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Примітно, що Віктор Янукович, за каденції якого Кулиняк був мінстром культури, під час президентської виборчої кампанії 2004 року називав своїх опонентів «козлами».

В інтервʼю Суспільному напередодні конкурсу Кулиняк сказав, що не проходив люстрацію, бо був звільнений в 2012 році з посади глави Мінкульту.

Як повідомлялося, 6 липня комісія не змогла обрати очільника «Мистецького арсеналу», але більшість голосів зібрав «скрипаль Януковича». Саме так свого часу називали Михайла Кулиняка, який за освітою є скрипалем. Під час голосування жодна з 10 кандидатур не отримала необхідних 5 балів. Водночас найбільшу кількість голосів – 4 з 9 – отримав міністр культури часів Януковича Михайло Кулиняк. Комісія вирішила провести новий конкурс. Коли він відбудеться – наразі невідомо, пообіцяли, що оголосять найближчим часом. Але – не раніше вересня.

Джерело: Детектор медіа