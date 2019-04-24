Україна і Еквадор запроваджують безвіз

Україна і Еквадор запроваджують безвіздокумент
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Українці зможуть перебувати на території Еквадору терміном не більше 90 днів
Кабінет міністрів України сьогодні, 24 квітня, схвалив проект угоди з урядом Еквадору про взаємне скасування візового режиму.
Угода передбачає, що громадяни України зможуть перебувати на території Еквадору терміном не більше 90 днів, який оновлюється на новий термін до 90 днів протягом одного року з дати першого в'їзду, йдеться у повідомленні.
Зазначається, що громадяни Еквадору зможуть перебувати в Україні не більше 90 днів протягом півроку.
Як відомо, Українці з 14 квітня можуть подорожувати до Таїланду без віз.
Зазначимо, що у лютому для українців запрацював безвіз із Уругваєм.
З 2 листопада 2018 року набрала чинності угода між Україною та Катаром про взаємне скасування візових вимог.