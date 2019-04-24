Україна і Еквадор запроваджують безвіз документ



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Еквадор розташований на тихоокеанському узбережжі Південної Америки, що лежить в екваторіальній зоні Анд

Українці зможуть перебувати на території Еквадору терміном не більше 90 днів

Кабінет міністрів України сьогодні, 24 квітня, схвалив проект угоди з урядом Еквадору про взаємне скасування візового режиму.

Угода передбачає, що громадяни України зможуть перебувати на території Еквадору терміном не більше 90 днів, який оновлюється на новий термін до 90 днів протягом одного року з дати першого в'їзду, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадяни Еквадору зможуть перебувати в Україні не більше 90 днів протягом півроку.

Республіка Еквадор — країна в Південній Америці, що межує на півночі з Колумбією, сході і півдні з Перу, на заході омивається Тихим океаном; площа 270 670 км². Член ООН (з 1945), ОАД (з 1948), СОТ (з 1996), ОПЕК (з 1973), МВФ.

Незалежність від Іспанії країна здобула 1830 року. Після тривалого періоду нестабільності чергувалися ліберальний і консервативний уряди до військового перевороту в 1963-му, коли до влади прийшла військова хунта. У 1982 в країні було оголошено надзвичайний стан через страйки й демонстрації.

З 1998 року Еквадор — демократична республіка, голова держави та уряду — президент, вибирається населенням на 4-річний термін, можливий другий термін підряд.

Еквадор має зв'язки з більшістю країн світу. Дипломатичні стосунки Еквадору та України встановлені 27 квітня 1993 р.

Еквадору належать Галапагоські острови.

Як відомо, Українці з 14 квітня можуть подорожувати до Таїланду без віз.

Зазначимо, що у лютому для українців запрацював безвіз із Уругваєм.

З 2 листопада 2018 року набрала чинності угода між Україною та Катаром про взаємне скасування візових вимог.