Порошенко заявив, що Конституційний суд збирається скасувати ключову умову безвізу



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Петро Порошенко

Порошенко буде захищати безвіз, бо це є право, яке вибороли українці за останні 5 років

Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що зараз на розгляді у Конституційного суду знаходиться питання щодо конституційності електронного декларування, яке було ключовою умовою надання Україні безвізового режиму.

Про це він сказав у своєму штабі журналістам після оприлюднення результатів екзит-полів, за даними яких у другому турі виборів перемогу одержав шоумен Володимир Зеленський.

«Наша команда буде захищати безвіз, бо окремі члени Конституційного суду дуже швидко переорієнтувалися на нову владу і зараз планують визнати неконституційним електронне декларування, а саме це було умовою безвізу. Ми будемо захищати безвіз, бо це є право, яке виборов мій народ за останні 5 років», — повідомив Порошенко.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.