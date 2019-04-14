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    Відсьогодні українці зможуть їздити в Таїланд без віз

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    Порошенко: Кількість країн для вільних подорожей стрімко збільшується. - Відсьогодні українці зможуть їздити в Таїланд без віз
    Порошенко: Кількість країн для вільних подорожей стрімко збільшується.
    Фото Shutterstock

    Для перебування в Таїланді до 30 днів потрібно мати лише закордонний паспорт - біометричний або небіометріческій

    Відсьогодні, 14 квітня, українські туристи можуть їздити до Королівства Таїланд без віз. Про це повідомив президент Петро Порошенко у себе на сторінці у Facebook.

    «Для перебування в країні до 30 днів потрібно мати лише закордонний паспорт - біометричний або небіометріческій», - зазначив глава держави.

    Порошенко також підкреслив, що кількість країн для вільних подорожей стрімко збільшується.

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