Відсьогодні українці зможуть їздити в Таїланд без віз



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Порошенко: Кількість країн для вільних подорожей стрімко збільшується. Фото Shutterstock

Для перебування в Таїланді до 30 днів потрібно мати лише закордонний паспорт - біометричний або небіометріческій

Відсьогодні, 14 квітня, українські туристи можуть їздити до Королівства Таїланд без віз. Про це повідомив президент Петро Порошенко у себе на сторінці у Facebook.

«Для перебування в країні до 30 днів потрібно мати лише закордонний паспорт - біометричний або небіометріческій», - зазначив глава держави.

Порошенко також підкреслив, що кількість країн для вільних подорожей стрімко збільшується.