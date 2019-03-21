  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українці з 14 квітня зможуть подорожувати до Таїланду без віз

    • Розсилка
    Таїланд стає ще доступнішим для українських туристів - Українці з 14 квітня зможуть подорожувати до Таїланду без віз
    Таїланд стає ще доступнішим для українських туристів

    Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт, термін безвізового перебування – до 30 днів

    З 14 квітня 2019 року українці зможуть подорожувати до Таїланду з туристичною метою без віз.

    Про це повідомляє у Facebook Департамент консульської служби МЗС України.

    «З 14 квітня 2019 р. громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз. Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), строк безвізового перебування – до 30 днів. Для перебування на території Таїланду строком більше 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що 22 листопада 2018 року президент Петро Порошенко анонсував впровадження безвізового режиму між Україною і Таїландом. 

    Раніше уряд Таїланду на два місяці скасував для громадян України консульський збір під час отримання візи, який раніше становив $60.

    Зазначимо, що у лютому для українців запрацював безвіз із Уругваєм.

    З 2 листопада 2018 року набрала чинності угода між Україною та Катаром про взаємне скасування візових вимог.


    Петро Порошенко паспорт українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ