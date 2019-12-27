Україна і Молдова підписали угоду про поставки газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наприкінці цього року «Оператор ГТС України» вже підписав міжоператорські угоди з Угорщиною, Румунією та Польщею

Оператори газотранспортних систем (ГТС) України та Молдови підписали міжоператорську технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію відповідно до європейських правил.

«Цей крок дає змогу транспортувати газ за європейськими правилами в обох напрямках між Україною та Молдовою через точки Олексіївка, Гребеники, Каушани, Ананьїв, Лиманське. Отже, це повністю завершить розблокування транбалканського газового коридору з 1 січня 2020 року», - йдеться в повідомленні українського оператора ОГТСУ.

Також сторони підписали договори на транспортування газу територіями України та Молдови для прикордонних споживачів обох країн.

В ОГТСУ нагадали, що компанія наприкінці поточного року вже підписала interconnection agreement з операторами Угорщини, Румунії та Польщі. Наразі тривають переговори зі словацькою Eustream і російським «Газпромом».

Згідно з оновленим урядом 18 вересня планом анбандлінгу «Нафтогазу України», новим оператором ГТС є ТОВ «ОГТСУ». Компанія, якій держава передасть в управління газотранспортну систему терміном на 15 років, зможе повноцінно запрацювати як новий оператор з 1 січня 2020 року.

Український регулятор НКРЕКП 24 грудня ухвалив остаточне рішення про сертифікацію ОГТСУ і видав йому ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування природного газу.