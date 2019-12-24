Оператор ГТС України отримав ліцензію від НКРЕКП



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Нове державне підприємство зможе розпочати транспортувати природний газ з 1 січня 2020 року

ТОВ «Оператор ГТС України» у вівторок отримав від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) сертифікацію, ліцензію та тарифи на транспортування газу. Про це голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook.

«Марафон тривалістю майже п’ять років добігає кінця. Слово «анбандлінг» органічно увійшло до повсякденного лексикону українців… Зараз гугл видає 69 тисяч посилань на це слово лише в uanet. Щойно Оператор ГТС України отримав від НКРЕКП сертифікацію, ліцензію та тарифи на транспортування газу і тепер є повністю самостійною та дієздатною компанією», - написав Коболєв.

Він підкреслив, що Україна виконує свої зобов’язання і є надійним партнером у забезпеченні глобальної енергетичної безпеки.

«Завдяки європейським правилам, Україна значно посилює надійність постачання енергії в кожний дім і на кожне підприємство. Українські компанії отримують можливості працювати на рівних в єдиному європейському енергопросторі, а споживачі - доступніші газ і тепло, без політичних вимог від домінуючого гравця», - додав керівник Нафтогазу.