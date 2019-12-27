«Газпром» заплатив «Нафтогазу» майже $3 млрд боргу



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Сумарно «Газпром» за рішенням Стокгольмського арбітражу заплатив «Нафтогазу» $5 мільярдів

Російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

Про це повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Так, Україна отримала 2,918 мільярда доларів США від «Газпрому» на виконання рішення Стокгольмського арбітражу! Подробиці згодом...», — повідомив Вітренко.

У пресслужбі «Нафтогазу» зазначають, що сумарно «Газпром» за рішенням Стокгольмського арбітражу заплатив «Нафтогазу» 5 мільярдів доларів: решту боргу українська компанія отримала у вигляді погашення боргів за газ одразу у лютому 2018 року.

«Сьогоднішній платіж «Газпрому» включає погашення як невиплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 млрд доларів), так і відсотків, накопичених з дати оголошення рішення 28 лютого 2018 року. «Нафтогаз» вітає визнання російською стороною необхідності виконувати рішення арбітражів 2017-2018 років та її намір продовжувати транспортування газу в ЄС територією України», — прокоментували отримання коштів «Газпрому» у пресслужбі «Нафтогазу».

Водночас переговори про продовження транзиту газу через Україну продовжуються. Фінальних контрактів сторони ще не підписали.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення на користь «Нафтогазу» щодо більшості важливих питань в спорі з «Газпромом». Трибунал підтвердив порушення «Газпромом» зобов’язань щодо обсягів транзиту та присудив компенсацію в розмірі 4,63 млрд доларів. Частину цієї суми «Нафтогаз» отримав тоді ж, зробивши взаємний залік заборгованості з «Газпромом» (погасив свій борг за газ). За решту суми «Нафтогаз» почав судитися у міжнародних судах, арештовуючи активи «Газпрому» у Британії, Нідерландах, Люксембурзі, Швейцарії тощо.