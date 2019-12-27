«Північний потік-2»: запуск газопроводу перенесли на рік



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Судно Академік Черський

Газопровід хочуть добудувати за допомогою судна «Академік Черський»

Газопровід «Північний потік-2» повинні запустити до кінця 2020 року. Про це в п'ятницю, 27 грудня, заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, повідомляє ТАСС.

«До кінця 2020 року «Північний потік-2» буде запущений», - сказав він.

Новак зазначив, що газопровід може добудувати судно «Академік Черський».

«Один з варіантів - це судно, яке зараз знаходиться на Далекому Сході. Але потрібен деякий час на дотпідготовку», - уточнив він.

Напередодні повідомлялося, що Росія розраховує на допомогу Євросоюзу щодо «Північного потоку-2».

Як відомо, Росія хоче добудувати «Північний потік-2» всупереч санкціям США.

Нагадаємо, швейцарська компанія Allseas зупинила роботи з укладання газопроводу після того, як стало відомо, що санкції проти російських газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік» були включені в американський оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія відповість на санкції США проти «Північного потоку-2».

Нагадаємо, у Росії жорстко відреагували на санкції США проти «Північного потоку-2».