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    У світі

    «Північний потік-2»: запуск газопроводу перенесли на рік

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    <p>Судно Академік Черський</p> - «Північний потік-2»: запуск газопроводу перенесли на рік

    Судно Академік Черський

    Газопровід хочуть добудувати за допомогою судна «Академік Черський»

    Газопровід «Північний потік-2» повинні запустити до кінця 2020 року. Про це в п'ятницю, 27 грудня, заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, повідомляє ТАСС.

    «До кінця 2020 року «Північний потік-2» буде запущений», - сказав він.

    Новак зазначив, що газопровід може добудувати судно «Академік Черський».

    «Один з варіантів - це судно, яке зараз знаходиться на Далекому Сході. Але потрібен деякий час на дотпідготовку», - уточнив він.

    Напередодні повідомлялося, що Росія розраховує на допомогу Євросоюзу щодо «Північного потоку-2». 

    Як відомо, Росія хоче добудувати «Північний потік-2» всупереч санкціям США.

    Нагадаємо, швейцарська компанія Allseas зупинила роботи з укладання газопроводу після того, як стало відомо, що санкції проти російських газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік» були включені в американський оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік.

    Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія відповість на санкції США проти «Північного потоку-2».

    Нагадаємо, у Росії жорстко відреагували на санкції США проти «Північного потоку-2».

    Росія газ санкції Європа Північний потік-2
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