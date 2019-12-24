Тарифи знизять на третину. Уряд придумав, як зменшити суми за тепло



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Рішення уряду допоможе знизити суми в платіжках на 300-400 гривень, - запевняє прем'єр країни

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні схвалив рішення для зменшення суми в платіжці за тепло до 30%. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі.

«Уряд сьогодні ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Це результат спільної роботи нашої команди та президента України Володимира Зеленського. Відсьогодні теплопостачальники можуть перерахувати платіжки», - повідомив Гончарук.

З його слів, за розрахунками уряду, платіжка за грудень може бути вже нижча на 30%. «Усі відповідні інструменти ми надали місцевій владі», - вів далі прем'єр.

Також він зауважив, що щойно на Раді розвитку громад і територій звернувся до міських голів та органів місцевого самоврядування, аби вони провели відповідні перерахунки.

При цьому, під час засідання цієї Ради Олексій Гончарук детальніше розповів про постанову.

Він пояснив, що у платіжці за тепло ціна на газ становить 75%, ще є інші фактори, наприклад, транспортування, але вони не такі відчутні. «Тому ми фокусуємось на 75% того, що становить ціну, і це – те, за що платять люди найбільше… Звичайно, по всій Україні тарифи різні, але сьогодні в тарифі у людей сидить ціна 7 482 (за газ - ред.), тобто тариф сьогодні розрахований фактично на основах минулорічних цифр. Фактично, сьогодні люди сплачують так, ніби газ коштує не 5 100, а 7 400», - зазначив Гончарук.

«Ми сьогодні на рівні уряду прийняли постанову, яка дозволяє вам фактично на місцях врахувати оцю ринкову ціну на газ. Фактично ви можете відкоригувати те, що люди отримують у своїй платіжці, на різницю між ринковою ціною і тою ціною, яка закладена сьогодні в тарифі. Ви фактично можете відредагувати це, працюючи ринковою логікою», - продовжив він.

Зі слів очільника уряду, ця ініціатива не є примусовою.

«Але ми хочемо наголосити на тому, що на центральному рівні і всі необхідні дії для того, щоб ціна на газ була мінімальною в цьому році, і створення інструменту, який дає можливість це врахувати, сьогодні нами зроблено. За нашими розрахунками, вже у грудні, якщо правильно здійснити це нарахування, людина може в своїй платіжці отримати цифру на 300-400 грн менше», - додав він.