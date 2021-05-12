Що купить Зеленський у Байдена?

На яку зброю може розраховувати Україна від нового очільника Білого дому?

Після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до України та кількох прозорих натяків про подовження співпраці між двома країнами в оборонній сфері, постало логічне запитання: а яку саме зброю Вашингтон готовий надати Києву? Два роки тому «Главком» уже писав, що Україна давно готова була платити за новітнє озброєння. Залишалося тільки питання: що саме нам готові нам були продати. І скільки це коштуватиме.

Що вже отримала Україна за часи війни?

З початку війни Україна стабільно отримувала допомогу від США. По-перше, це техніка та озброєння, яку України відвантажували, фактично, зі складів Пентагону. По-друге, це щорічна грошова допомога, частина якої спрямовувалася на закупівлю зброї. Але й тут є підводні камені.

«Ресурс, який американці виділяють Україні за напрямком безпеки та оборони, досить обмежений. У рік – це близько $250-300 млн допомоги, але тільки близько до 30% йде саме на безкоштовну передачу озброєння, техніки. Решта коштів йде на різні реформи в секторі безпеки і оборони. Тут треба бути реалістами», – зазначає аташе з питань оборони України в США 2015-2018 рр. генерал Володимир Гаврилов.

Окрім того, існували і додаткові програми, наприклад, «Іноземне військове фінансування» (Foreign Military Financing), за якою Україна отримала допомогу на 447,1 млн дол., починаючи з 2014 по 2019 роки. У 2020 році за цією програмою Україна отримала лише $20 млн, що на $95 млн менше ніж за рік до цього.

Одна із перших партій військової допомоги США українській армії надійшла ще березні 2014 року. Тоді Вашингтон передав Києву 330 тисяч комплектів сухих пайків. Також були мобільні шпиталі, медичне обладнання, контрбатарейні радари, оглядові безпілотники та засоби зв’язку. Наймасштабнішою допомогою уряду США для України стали автомобілі HMMWV.

Перша партія автомобілів HMMWV М1114 UAH прибула в Україну. 25 березня 2015 року (фото: mil.gov.ua)

Однак, не дивлячись на таку допомогу, Вашингтон тривалий час відмовляв Києву у доступі до летальної зброї. В США досі мають великі побоювання, шо передача новітніх зразків таким країнам, як наша, несе певні ризики. Зокрема, є побоювання, що частина з наданих одиниць опиниться в руках потенційних конкурентів.

Після отримання Нобелівської премії Барак Обама став ще більш консервативним та стриманим у питаннях надання Україні зброї. Лише у 2017 році адміністрація Дональда Трампа дала дозвіл на продаж Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett.

У 2018 році США першими із західних партнерів надали Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Вже у 2019 році в американському Конгресі розглядали можливість надання Україні статусу головного союзника поза межами НАТО. Але далі розгляду справа не пішла.

Від початку війни Україні надавалася військово-технічна допомога лише на рівні озброєнь тактичного рівня. Поставки або продаж бойових літаків чи зенітно-ракетних систем, що могли б стратегічно посилити Україну, взагалі не розглядалися.

На що можна розраховувати Україні найближчими роками?

У 2020 році керівництво Збройних сил України визначило американську компанію L3Harris ключовим постачальником радіостанцій захищеного зв’язку для Збройних сил.

Протитанковий ракетний комплекс Javelin (Фото: mil.gov.ua)

У липні 2020 року Держдеп США схвалив продаж Україні 16 ракетних катерів Mark VI. Цей проект коштує понад $600 млн. При цьому, ці катери можуть стати основою «москітного» флоту Військово-морських сил України. При цьому 8 із 16 катерів США передадуть безкоштовно.

«Катер Mark VI – це високотехнологічна «москітна» зброя. Цей катер має можливість вирішувати цілий спектр завдань, в тому числі, питання швидкого реагування. Якщо ці катери прийдуть за допомогою США, а ресурси на їх утримування будуть обмежені? Це все речі, які потребують виведення балансів. Треба не лише закупати платформи, а й утримувати та розвивати їх», - роз’яснив адмірал запасу Ігор Кабаненко, який нині керує приватним агентством з розвитку технологій UA.RPA.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про намір придбати у США систем протиповітряної оборони, а також антиснайперські технології.

Ентоні Блінкен і Дмитро Кулеба під час зустрічі в Києві

«Я хочу чітко пояснити, що йдеться не лише про отримання цього від Сполучених Штатів, а й про придбання у США», – наголосив Кулеба, додавши, що «ми хочемо, щоби це партнерство працювало в обох напрямках. Воно повинно бути взаємовигідним».

Це, звичайно, лише перші кроки до отримання новітнього озброєння. Звичайно, літаки F-16 або зенітні системи Patriot суттєво посилили б позиції українських військових. Проте, зараз і засобам ППО (на кшталт ЗРК SLAMRAAM) в Україні були б раді. Якби їх можна було б придбати.

Наразі українські військові кажуть про можливість реалізації проектів спільного виробництва ЗРК малої та середньої дальності з компанією Ratheon, зокрема, на основі американських зенітних керованих ракет RIM-162, SM-2 Medium Range.

Ще однією унікальною можливістю, може стати проект постачання до ЗСУ засобів знищення дронів та малих летальних апаратів LW 30 Prox та систем Mobile Acquisition and Cueing Effector (M-ACE) hunter/killer counter-UAS (CUAS) та інтегрованої системи бойового управління ППО та ПРО (IBCS) виробництва Northrop Grumman Defense Systems

Можливо, якщо вдасться пройти ці етапи, після цього можна буде говорити і про придбання Україною бойової авіації та потужних ЗРК. В тому числі, це могло б відбутися шляхом відкриття кредитних ліній для реалізації окремих проектів.

Варто пам’ятати, що військово-технічна співпраця – процес двобічний. І від України також очікують компромісів. Наприклад, американська компанія L3Harris зацікавлена у створенні в Україні центру крупновузлового збирання засобів зв’язку для сил оборони – рівень локалізації тут може скласти до 40%. Для цього, серед іншого, потрібне рішення уряду про нульове оподаткування комплектуючих для засобів зв’язку L3Harris – тоді підприємство буде рентабельним, в сили оборони України протягом п’яти років будуть переоснащені на американські системи.

У березні 2021 року Комітет Сенату США схвалив законопроект «Ukraine Security Partnership Act of 2021», який передбачає збільшення військової допомоги й розширення можливостей військово-технічного та безпекового співробітництва з Україною. Зокрема, передбачено виділення з 2022 по 2026 щорічної військової допомоги в обсязі 300 млн доларів (з наявністю вимог щодо реформування оборонного сектору України), додаткові можливості щодо передачі Україні надлишкових озброєнь та військової техніки. Також передбачені додаткові (з 2022 по 2026 рр.) щорічні 4 млн доларів суто на додаткову освіту для українських військовослужбовців, а також можливості впровадження кредитних програм для забезпечення військових потреб України.

Крім того, для можливості ведення двосторонньої співпраці, Україні нарешті слід укласти із США угоду про обмін розробок та технологій (US-Ukraine RDT&E Agreement), що наразі затягується. Без підписання цієї угоди будь-які спільні проекти в оборонній сфері є неможливими.

Бадрак Дмитро, для «Главкома»