Україна майже домовилася про безвіз з Мексикою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

27 травня було проведено повномасштабні переговори між Україною та Мексикою з консульських питань

Україна та Мексика вийшли на фінальний етап переговорів з метою скасування візових вимог до громадян обох країн.

Про це повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

За його словами, 27 травня було проведено повномасштабні переговори між Україною та Мексикою з консульських питань. Зокрема, головним питанням переговорів було скасування візових вимог для громадян України та Мексики.

«Ми опрацювали алгоритм дій, необхідних для підписання угоди про скасування візових вимог для громадян України та Мексики», - зазначив Погорельцев.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Монголії про взаємне скасування віз. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 22 травня.

Згідно з проектом документа, громадяни держав-підписантів можуть перебувати на території іншої держави без віз не більше 90 днів протягом 180 днів.

Джерело: УНІАН