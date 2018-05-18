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    Україна може втратити частину врожаю плодів та ягід

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    Особливу шкоду град може завдати ягідним культурам
    Особливу шкоду град може завдати ягідним культурам

    Град може спричинити зниження врожайності та якості майбутніх плодів

    В регіонах України град завдає шкоди майбутньому врожаю, повідомляє Асоціація «Укрсадпром».

    «У центральних і західних регіонах України, де сконцентровано найбільше виробників плодово-ягідної продукції, протягом останніх двох днів град завдавав шкоди багаторічним насадженням», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що град оббиває або шкодить зав’язі, що може спричинити зниження врожайності та якості майбутніх плодів.

    «Особливу шкоду град може завдати ягідним культурам, на яких уже достигає врожай», — наголосили в асоціації.

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