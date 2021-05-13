Ціни на продукти у світі побили восьмирічний максимум

Нині є два фактори, які найбільше впливають на ціни на продовольство

Звіт Продовольчої та сільськогосподарської організації Обʼєднаних Націй повідомив, що у квітні було зафіксовано чергове зростання світових цін на продовольство. Зростання триває вже одинадцятий місяць поспіль. Про це розповів економіст інвестиційного департаменту продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Андрій Ярмак в ефірі «Українського радіо».

Найзначніше зросли ціни на цукор, а ціни на зернові почали відновлюватися.

У квітні середнє значення індексу продовольчих цін на 1,7% вище у порівнянні з березневим показником і на 30,8% вище в порівнянні з рівнем відповідного періоду минулого року.

«Загальносвітовий індекс – це досить умовні цифри. Звичайно, для кожної людини це означає щось інше. Мешканці землі платять в середньому на третину більше за харчові продукти, ніж у той самий час рік тому. Стосовно різних країн, то ситуація різна. В кожній країні є свої нюанси», – пояснив Ярмак.

За його словами, хтось не помітив цього зростання, а для значної частини небагатого населення або ж бідних країн це дуже велика проблема. Як правило, відбувається заміна дешевшими компонентами. Якщо людина не може, наприклад, купити м’ясо, то купує більше картоплі, хліба чи інших виробів, які коштують дешевше.

Економіст сказав, що нині є два фактори, які найбільше впливають на ціни на продовольство. Перший – зміна клімату. Щороку людство втрачає все більше харчових продуктів від різних неочікуваних приморозків, потепління, посухи або повені. Другий чинник, який зараз впливає – це коронавірус. Пандемія змушує країни й людей робити запаси. І зараз збільшуються запаси по багатьох видах продуктів. Відповідно це потребує збільшення обсягів виробництва для того, щоб перекрити ці запаси.

Ярмак зазначив, що зараз також відбувається певна деглобалізація. Якщо раніше країни відкривали кордони та спрощували торгівлю, то зараз дуже багато країн вводить різні обмеження.

Значення індексу цін на цукор за місяць у порівнянні з минулим місяцем збільшилася на 3,9%. Це майже на 60% вище, ніж у квітні 2020 року.

«Ціни на цукор у світі залежать в основному від однієї країни – Бразилії. Там сировина для цукру – це цукрова тростина. Взагалі у світі частка цукру з цукрового буряка мізерна», –розповів Ярмак.

Значення індексу цін на рослинні олії у квітні піднялося на 1,8%. Було зафіксовано зростання цін на соєву і ріпакову олії, а ціни на соняшникову олію дещо знизилися.

«Фактор палива для автомобілів впливає на ціну олії. Зокрема ріпакова олія та інші часто використовуються для виробництва біодизелю. Другий фактор, який впливає на ціну – це погодний», – пояснив економіст.

Середнє значення індексу цін на мʼясо збільшилося на 1,7%, на зернові та на молочну продукцію — на 1,2%.

«Окрім фундаментальних чинників, є ще чинники фінансові. І це великий обсяг готівки, який нині у світі друкується, аби перекрити втрати від коронавірусу. Відповідно світова інфляція на сьогодні зростає досить швидко, і вона досить відчутна. Цей чинник також впливає на ціни», – пояснив економіст.

За його словами, індекс цін дійсно може зростати й надалі. Але передбачити його досить важко, тому що можуть змінитися погодні умови. Наприклад, в Україні погодні умови для отримання врожаю наших основних експортних культур є досить гарними і зростання світових цін на продовольство є позитивом для України з точки зору можливості зростання експортного виторгу.