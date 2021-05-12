Енергетика може стати вакциною для економіки, – експерт

«Енергетика – одна із базових та найважливіших галузей української економіки», – Едвард Чоу

На фоні глобальної економічної кризи, викликаної пандемією, Україна, як ніколи, потребує сучасної енергетичної системи.

Про це заявив Едвард Чоу, провідний експерт з питань міжнародного розвитку енергетики, старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), під час вебінару «Макроекономічний аналіз і економічний розвиток», організований Діловою радою США-Україна (USUBC).

«Саме ефективна й модернізована енергетична система сьогодні може стати тією рятівною вакциною, яка допоможе відновитися українській економіці й вийти на постійний та динамічний розвиток. Енергетика може і повинна стати точкою опори для України в період змін. І українська влада повинна це добре розуміти. Українські політики віддають перевагу ручному управлінню, встановленню багатьох регуляторних обмежень щодо цін та торгівлі на різних сегментах оптового ринку, імпорту електроенергії, покладання спеціальних обов’язків (ПСО), тощо. Кероване регулювання значно переважає незалежне», – сказав Едвард Чоу.

Експерт додав, що необхідність енергетичної реформи сьогодні є максимально нагальною, оскільки вважає, що енергетичний сектор є близьким до критичної ситуації.

«Енергетика – одна із базових, найважливіших та масштабних галузей української економіки, величезний потенціал якої, на жаль, належним чином не використовується», – сказав Едвард Чоу.