Україна не повинна приймати пропозицію Ірану щодо компенсацій – секретар РНБО

В авіакатастрофі в Ірані загинуло 11 українців: дев'ятеро членів екіпажу та двоє пасажирів

В авіакатастрофі в Ірані загинуло 11 українців: дев'ятеро членів екіпажу та двоє пасажирів

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737

Україна не повинна погоджуватись на пропозицію від іранської сторони щодо компенсацій у справі про збиття літака МАУ рейсу PS752 біля Тегерану. Про це сказав секретар РНБО України Олексій Данілов, пише УНН.

«Сьогодні є процедура, згідно з якою є певна пропозиція іранської сторони. Я не вважаю, що ми маємо її приймати. Вона не відповідає тому стану речей, який є, тій провині, яку має нести на собі держава Іран», – сказав Данілов.

На уточнююче запитання, чи вважає Україна запропоновану суму замалою, секретар РНБО зазначив, що це питання насамперед «мають вирішувати родичі».

«Ми вважаємо, що це не та сумма, про яку треба вести розмову», – додав він.

Раніше іранські ЗМІ повідомили, що кабінет міністрів Ірану затвердив 6 січня суму в $150 тис. або її еквівалент у євро для сімей кожної жертви катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України», збитого над Тегераном у січні поточного року.

Президент Володимир Зеленський вважає, що іранцям, які збили український літак МАУ, не вдасться уникнути покарання.

Зазначимо, Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном. До фальсифікації звіту про збитий літак Іран намагався залучити українців.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.