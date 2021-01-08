В Ірану немає шансів уникнути покарання за збитий український літак, – Зеленський

«Сьогодні маємо щиро вшанувати пам’ять 11 наших громадян, чиї життя були забрані в той трагічний день» - Зеленський

Президент висловив упевненість, що, окрім покарання винних, сім’ї загиблих отримають компенсації

Президент Володимир Зеленський вважає, що іранцям, які збили український літак МАУ на початку 2020 року, не вдасться уникнути покарання.

Про це глава держави написав у Facebook.

«Зрозуміло, що всі винні в цій катастрофі обов’язково будуть притягнуті до відповідальності. У сучасному світі немає шансу, що такий злочин залишиться без належної реакції. Строку давності у таких злочинів теж немає», – наголосив глава держави..

За словами Зеленського, зараз уже ні в кого немає сумнівів у тому, що двома ракетами були «злочинно забрані життя 176 мирних людей на борту мирного літака».

«Не знати тоді, що в повітрі саме пасажирський літак, було неможливо. Не зрозуміти, що перша ракета вразила зовсім не військову ціль, також було неможливо. Це вже аксіоматичні дані. Це те, що вдалося дуже швидко встановити завдяки професійній роботі наших спеціалістів з безпеки, експертів і дипломатів. Це те, з чим абсолютно погоджується світова спільнота. Тим більше що Іран уже визнав свою провину», – сказав Зеленський.

Президент висловив упевненість, що, окрім покарання винних, сім’ї загиблих отримають компенсації.

«Сьогодні ж маємо щиро вшанувати пам’ять 11 наших громадян, чиї життя були забрані в той трагічний день. І маємо щиро підтримати сім’ї, які втратили того дня своїх рідних», – додав він.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Зазначимо, Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном.

Нагадаємо, до фальсифікації звіту про збитий літак МАУ Іран намагався залучити українців.

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