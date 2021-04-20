Різке подорожчання олії. Влада не стала зупиняти експортерів, які стрімко вивозять товар з країни

За сім місяців на зовнішні ринки вже поставлено 3,52 млн т соняшникової олії

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства й асоціація Укроліяпром погодили граничні обсяги експорту соняшникової олії на 2020/2021 маркетинговий рік на рівні 5,38 млн тонн (за раніше очікуваного експорту в 5,52 млн т). Підписано відповідний меморандум, повідомили на сайті міністерства 19 квітня.

«Ми вийшли на консенсусне рішення, яке задовольняє всі сторони. Певний оптимальний обсяг експорту олії, з одного боку, заспокоїть внутрішній ринок і наших споживачів. З іншого боку, узгоджений граничний обсяг жодним чином не вплине на наші міжнародні зобов’язання, і ми збережемо статус лідера на світовому ринку експортерів такої продукції», – зазначив глава Мінекономіки Ігор Петрашко.

За даними Державної митної служби, за сім місяців на зовнішні ринки вже поставлено 3,52 млн т соняшникової олії. Виробництво соняшникової олії в 2020/2021 маркетинговому році передбачається на рівні 5,92 млн т, за внутрішнього споживання в 0,4 млн т.

Нагадаємо, Українська зернова асоціація попросила уряд не обмежувати експорт соняшникової олії з України через запровадження квотування та встановлення квоти на нульовому рівні. В організації експортерів боялися такого рішення Кабінету міністрів.

Експортери олії зазначали, що через квотування вони могли втратити близько $3 млрд валютної виручки. На тлі чуток про можливі обмеження експортні ціни на українську соняшникову олію отримали різкий поштовх.

Зазначимо, що в березні в Україні стрімко здорожчала олія. У порівнянні з минулорічними цінами, її вартість зросла більш ніж удвічі.

Експерти розповідають, що виробникам олії невигідно продавати продукцію дешево на внутрішньому ринку, тому вони її постачають за кордон. А ціни в магазинах всередині країни підганяють до світових.

Генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів «Главкому», що в ситуацію з олією час втрутитися Антимонопольному комітету. Україна вже кілька років є світовим лідером з експорту олії, але внутрішня ціна на неї тепер вища, ніж світова.

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