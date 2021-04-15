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    Економіка та фінанси

    Експортні ціни на українську соняшникову олію різко пішли вгору

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    Ціни на соняшникову олію різко виросли на побоюваннях про можливі обмеження експорту соняшникової олії з України - Експортні ціни на українську соняшникову олію різко пішли вгору
    Ціни на соняшникову олію різко виросли на побоюваннях про можливі обмеження експорту соняшникової олії з України
    Фото з відкритих джерел

    Великий спред між цінами попиту та пропозиції тільки підкреслює нервозність і невизначеність ситуації на ринку, відзначили трейдери

    Експортні ціни на українську соняшникову олію отримали різкий поштовх на тлі чуток про можливі обмеження. Про це пише Telegram-канал Refinitiv Agriculture

    Зазначається, що ціни на соняшникову олію різко виросли на побоюваннях про можливі обмеження експорту соняшникової олії з України. Тільки за один день, 14 квітня, ціни на сиру соняшникову олію додали більше $50 за тонну FOB, показує власний моніторинг Refinitiv. Раніше майже два тижні експортні котирування на українську олію залишалися стабільними – на рівні $1500-1510 за тонну FOB.

    Ціни пропозицій з постачання сирої соняшникової олії з України в період травень-червень виросли до $1580-1600 за тонну FOB, а ціни попиту досягли $1530-1550 за тонну. Ціни на соняшникову олію на базисі СРТ зміцнилися до $1495-1500 за тонну.

    Великий спред між цінами попиту та пропозиції тільки підкреслює нервозність і невизначеність ситуації на ринку, відзначили трейдери.

    Багато опитаних Refinitiv операторів українського ринку припускають, що обмеження на експорт соняшникової олії не будуть впроваджені, і сподіваються на сприятливий для трейдингу розвиток цієї ситуації.

    У той же час, на ринку присутні очікування, що в період червень-серпень ціни на соняшникову олію можуть зміцнюватися через традиційне скорочення пропозиції в кінці сезону.

    Як повідомлялося, олія стрімко дорожчає, а експортери вимагають, аби влада не заважала їм вивозити соняшник.

    Зазначимо, що в березні в Україні стрімко здорожчала олія. У порівнянні з минулорічними цінами, її вартість зросла більш ніж удвічі.

    Експерти розповідають, що виробникам олії невигідно продавати продукцію дешево на внутрішньому ринку, тому вони її постачають за кордон. А ціни в магазинах всередині країни підганяють до світових.

    Генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів «Главкому», що в ситуацію з олією час втрутитися Антимонопольному комітету. Україна вже кілька років є світовим лідером з експорту олії, але внутрішня ціна на неї тепер вища, ніж світова.

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    Теги: економіка експорт ціни Україна фермерське господарство
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