Україна обмінялася з Албанією першими проектами щодо зони вільної торгівлі

За словами Клімкіна, є багато перспектив співпраці між Україною та Албанією

Міністри закордонних справ України та Албанії обмінялися проектами угоди про зону вільної торгівлі. Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Албанії Дітміром Бушаті за підсумками зустрічі. «Буквально за 10 хвилин Дітмір поїде зустрічатися



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Павло Клімкін та Дітмір Бушаті

За словами Клімкіна, є багато перспектив співпраці між Україною та Албанією

Міністри закордонних справ України та Албанії обмінялися проектами угоди про зону вільної торгівлі. Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Албанії Дітміром Бушаті за підсумками зустрічі.

«Буквально за 10 хвилин Дітмір поїде зустрічатися з Степаном Кубівим. Вони будуть обговорювати зону вільної торгівлі між Україною та Албанією. Це має надати додаткового поштовху нашій економічній співпраці. Ми обмінялися першими проектами такої угоди. І вважаємо, що у нас є дуже достойні перспективи на майбутнє», — сказав міністр.

За словами Клімкіна, є багато перспектив співпраці між Україною та Албанією щодо взаємного залучення бізнесу, взаємодії в гуманітарній сфері.

Раніше віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, що Україна зацікавлена в розвитку торговельних відносин з Албанією, зокрема запровадженні зони вільної торгівлі.

Раніше повідомлялося, що у Київ прибуває глава МЗС Албанії.

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