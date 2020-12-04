Україна оновила список країн «червоної зони»

Після прибуття з країн «червоної зони» громадяни забов'язані перебувати на самоізоляції

У «червоній зоні» наразі перебувають 36 країн

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн «червоної» і «зеленої» зон. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

У «червоній зоні» залишилися 36 країн. Зокрема, це Австрія, Грузія, США, Швейцарія, Чехія, Італія, Румунія, Польща, Португалія, Словенія, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Вірменія, Литва та інші.

В «червону зону» потрапила Болгарія, в «зелену зону» перешли Боснія і Герцеговина і Франція.

Після прибуття з країн «червоної зони» від громадян вимагається самоізоляція (мінімум 14 днів) і застосування додатку «Дій вдома». Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

Скріншот: МОЗ України

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова йде про посилення обмежень, а не повний локдаун.

МЗС України заявило, що закривати аеропорти у разі введення локдауну в Україні недоцільно. Це стосується і заборони на в'їзд іноземців в Україну.