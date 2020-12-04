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    Україна оновила список країн «червоної зони»

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    Після прибуття з країн&nbsp;&laquo;червоної зони&raquo; громадяни забов'язані перебувати на самоізоляції - Україна оновила список країн «червоної зони»
    Після прибуття з країн «червоної зони» громадяни забов'язані перебувати на самоізоляції
    Фото: Владислав Криклій/Telegram

    У «червоній зоні» наразі перебувають 36 країн

    Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн «червоної» і «зеленої» зон. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

    У «червоній зоні» залишилися 36 країн. Зокрема, це Австрія, Грузія, США, Швейцарія, Чехія, Італія, Румунія, Польща, Португалія, Словенія, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Вірменія, Литва та інші.

    В «червону зону» потрапила Болгарія, в «зелену зону» перешли Боснія і Герцеговина і Франція.

    Після прибуття з країн «червоної зони» від громадян вимагається самоізоляція (мінімум 14 днів) і застосування додатку «Дій вдома». Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

    Скріншот: МОЗ України
    Скріншот: МОЗ України

    З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

    4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова йде про посилення обмежень, а не повний локдаун.

    МЗС України заявило, що закривати аеропорти у разі введення локдауну в Україні недоцільно. Це стосується і заборони на в'їзд іноземців в Україну.

    Читайте також: Коли в Україні посилять карантин і чи буде зупинена робота транспорту? Відповідаємо на головні питання
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна коронавірус
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