Україна оновила список країн «червоної зони»
У «червоній зоні» наразі перебувають 36 країн
Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн «червоної» і «зеленої» зон. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
У «червоній зоні» залишилися 36 країн. Зокрема, це Австрія, Грузія, США, Швейцарія, Чехія, Італія, Румунія, Польща, Португалія, Словенія, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Вірменія, Литва та інші.
В «червону зону» потрапила Болгарія, в «зелену зону» перешли Боснія і Герцеговина і Франція.
Після прибуття з країн «червоної зони» від громадян вимагається самоізоляція (мінімум 14 днів) і застосування додатку «Дій вдома». Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.
З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.
4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова йде про посилення обмежень, а не повний локдаун.
МЗС України заявило, що закривати аеропорти у разі введення локдауну в Україні недоцільно. Це стосується і заборони на в'їзд іноземців в Україну.