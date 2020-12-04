Коли в Україні посилять карантин і чи буде зупинена робота транспорту? Відповідаємо на головні питання

МОЗ буде пропонувати уряду ввести жорсткий карантин, якщо виникне значна навантаженість на медичну систему

Українців чекає посилення карантину, але коли влада скаже точну дату, поки невідомо

В Україні посилений карантин може бути введений з 2 по 23 січня. Баталії щодо точної дати тривають цілий тиждень. Але остаточного рішення влада не прийняла.

Грудень чи січень?

30 листопада президент України Володимир Зеленський терміново збирав нараду щодо локдауну, але так і не визначився з датою його введення.

Тоді більшість українських ЗМІ почали писати про можливі дати локдауну.

«Один варіант ­– з 25 грудня по 17 січня. Ці дати проговорювали з мерами та губернаторами приблизно тиждень тому. Оскільки цифри захворюваності на коронавірус щодня змінюються, карантин можуть посилити й раніше. Інший варіант, який звучить у владних коридорах, – з 7 до 20 грудня», – писали ЗМІ.

Однак, міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував інформацію про те, що погоджено впровадження тотального карантину з 23 грудня до 15 січня.

«У нас є чіткі критерії, чому ми вводимо ті чи інші обмеження, і там є чітка логіка. У нас був адаптивний карантин, ми його ввели влітку, і він у нас діяв до 9 листопада. Це зрозуміле рішення, я був одним з авторів, коли в залежності від ситуації в регіонах є певні обмеження», – заявив міністр.

Степанов додав, що МОЗ буде пропонувати уряду ввести жорсткий карантин, якщо виникне значна навантаженість на медичну систему.

У Кабінеті міністрів і Офісі президента підтвердили можливість січневого сценарію, але наполягають, що конкретні дати ще не визначено.

Джерела ЗМІ окремо підкреслили, що мова йде саме про посилений карантин, а не про локдаун. Логіка такого варіанту у тому, що у січні ділова активність і так різко падає.

Карантин після Нового року?

4 грудня очільник МОЗ Степанов рекомендував уряду ввести локдаун на початку січня. Ідею з посиленням обмежень вже після Нового року підтримує президент Володимир Зеленський.

«У кінці січня й на початку лютого ми очікуватимемо пік захворюваності на грип. Це призведе до серйозного навантаження на медичну систему. До цього періоду потрібно підійти з мінімальними цифрами захворюваності на коронавірус, зокрема з мінімальною кількістю госпіталізованих», – заявив очільник МОЗ.

Тому міністерство не рекомендуватиме вводити жорсткий карантин до кінця грудня, бо «бачать стабільний приріст нових випадків без різких стрибків».

«Наша медична система витримає те навантаження, яке зараз є через ковід... Ми можемо говорити, що витримаємо до кінця грудня», – запевняє міністр.

Які саме обмеження передбачатиме локдаун, Степанов не пояснив.

Очільник МОЗ вже заявляв, що Україні необхідний тритижневий локдаун, щоб збалансувати зростання захворюваності на коронавірус до лютого. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Реакція уряду

У п'ятницю, 4 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня.

«У грудні-місяці ми не плануємо, окрім існуючих на сьогодні обмежень ... посилювати інші карантинні заходи. Прогнозуємо, що медична система витримає. Сьогодні міністр охорони здоров'я про це повідомляв. Якщо говорити про запровадження жорсткіших заходів, то очевидно, що якщо буде погіршення ситуації, том ми можемо підняти це питання на початку січня», – заявив Шмигаль.

Ще 25 листопада Шмигаль заявляв, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

Чи буде працювати транспорт?



Прем'єр Шмигаль також заявив, що у разі посилення карантину в Україні всі види транспорту будуть працювати й надалі.

За словами Шмигаля, транспорт не є основним джерелом активного поширення коронавірусу.

«Так, транспорт буде працювати. І авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується навіть при більш жорсткому обмеженні карантинному. Всі наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення цієї пандемії», – підкреслив Шмигаль.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що повної зупинки громадського транспорту всередині країни не повинно бути, обмеження можуть стосуватися кількості пасажирів у салоні.

«Обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт буде працювати – внутрішньо обласний, міжміський, міський та всі інші види транспорту. Громадський транспорт, залізничний, авіатранспорт – його робота зупинятися не буде», – заявив Криклій.

Міністр зазначив, що зараз в уряді йдуть консультації про конкретні дати можливого локдауну.

Очікується, що більш конкретну інформацію уряд оприлюднить на своєму засіданні у наступну середу, 9 грудня.