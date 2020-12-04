Карантин в Україні можуть посилити на початку січня – Шмигаль

Уряд вважає, що передумов для посилення карантину вже у грудні немає

Уряд планує оприлюднити біль детальну інформацію з приводу карантину на засіданні у середу, 9 грудня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Про це прем'єр заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«У грудні-місяці ми не плануємо, окрім існуючих на сьогодні обмежень, які стосуються помаранчевої зони, у якій знаходиться Україна, посилювати інші карантинні заходи. Прогнозуємо, що медична система витримає. Сьогодні міністр охорони здоров'я про це повідомляв. Якщо говорити про запровадження жорсткіших заходів, то очевидно, що якщо буде погіршення ситуації, том ми можемо підняти це питання на початку січня», – заявив Шмигаль.

Прем'єр додав, що більш конкретну інформацію уряд оприлюднить на своєму засіданні у наступну середу, 9 грудня.

3 грудня уряд скасував карантин вихідного дня, заявивши що він був ефективний.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.