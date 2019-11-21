Відомий дипломат пояснив, чому Україні потрібно повертати Донбас



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Я завжди відганяю ідею, що Донбас ніколи не повернеться. Думаю, він повернеться рано чи пізно. Інше питання, якою ціною, - зазначає Єлісєєв

«Уявімо покоління, яке вже п’ять років росте в умовах російської агресії», - говорить Єлісєєв

Український дипломат Костянтин Єлісєєв впевнений, чим більше триває російська окупація Донбасу, тим важче буде цю територію повертати і відновлювати.

Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» найвпливовіший зовнішньополітичний радник п’ятого президента Петра Порошенка, який народився у Донецькій області.

«Я завжди відганяю ідею, що Донбас ніколи не повернеться. Думаю, він повернеться рано чи пізно. Інше питання, якою ціною», - зазначає Єлісєєв.

Дипломат нагадує, що на Донбасі вже п’ять років росте покоління в умовах гібридної війни і російської пропаганди.

«Уявімо покоління, яке вже п’ять років росте в умовах російської агресії, гібридної війни і пропаганди. У них укорінюються російські звички, менталітет «русского мира». Саме тому нам треба продовжувати робити все можливе для повернення Донбасу, але жодною мірою не погоджуватися на сценарій, який пропонують, на кшталт замороження ситуації, побудови стіни. Це нас тільки віддаляє від врегулювання проблеми та грає на руку Москви», - впевнений Єлісєєв.

Як повідомлялося, зустріч лідерів держав України, Франції, Росії та Німеччини в нормандському форматі запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі. Переговори про врегулювання конфлікту на Донбасі ведуться в тристоронньої контактній групі в Мінську (Україна, Росія, ОБСЄ), а також в нормандському форматі - за участю представників України, Франції, Німеччини та Росії. Глави держав нормандського формату зустрічалися востаннє 19 жовтня 2016 року в Берліні.

Раніше президент РФ Путін оцінив можливість зустрічі з Зеленським до «нормандського саміту». «Чого вже метушитися і бігати на непідготовлені зустрічі», - сказав Путін.

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