Укрзалізницю цього року «мінували» у п’ять разів частіше, ніж торік



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Цього року ще й вісім разів «мінували» потяги

Найчастіше від неправдивих повідомлень про встановлення вибухових пристроїв потерпають вокзали

Укрзалізницю цього року «мінували» 142 рази.

Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що найчастіше від неправдивих повідомлень про встановлення вибухових пристроїв потерпають вокзали обласних центрів: Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова та Запоріжжя.

Також цього року «мінували» вокзали в Мукачеві, Маріуполі, Кам’янець-Подільському, Дубні, станції Дніпро-Лоцманська.

Окрім цього, за 10 місяців 2019 року зафіксовано вісім випадків повідомлень про мінування рухомого складу: електропоїздів, пасажирських поїздів та поїздів Інтерсіті+. Така ж кількість повідомлень була за відповідний період минулого року.

Нагадуємо, що псевдомінерам вокзалів та поїздів може загрожувати від 2 до 8 років позбавлення волі. Нещодавно в Києві суд засудив до 6 років позбавлення волі чоловіка за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху в столичному метро.