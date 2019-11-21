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    Україна проти Росії: сьогодні розпочинаються слухання Морського суду ООН

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    <span>Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль викладає аргументи України в Міжнародному суді в Гаазі, 4 червня 2019 року</span> - Україна проти Росії: сьогодні розпочинаються слухання Морського суду ООН
    Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль викладає аргументи України в Міжнародному суді в Гаазі, 4 червня 2019 року

    Перші слухання в Гаазі будуть процесуальними

    У четвер, 21 листопада, в Гаазі відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі України проти Росії про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їх екіпажів Конвенції ООН з морського права.

    Як повідомляла заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, перші слухання будуть процесуальними.

    Раніше Олена Зеркаль повідомила, що планує завершити свою роботу в Міністерстві закордонних справ. 

    Також Зеркаль висловила свої припущення щодо причин відсутності публічної реакції Офісу Зеленського на перемогу України у справі проти Росії в Гаазі. «Я думаю, що тоді були всі дуже зайняті розведенням, важливо було зберігати якийсь спокій, щоб все було quiet», - припустила вона і додала: «Можливо, я помиляюся. Я не знаю, це ж оціночне судження. Можливо, це неважливо. Можливо, вони вважають, що є більш нагальні питання. Можливо, я викликаю якусь негативну реакцію. Це також можливо… Можливо, всі розраховували на те, що ми програємо і буде все простіше».

    Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

    Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

    Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

    Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

    18 листопада Росія передала Україні захоплені біля Керченської протоки кораблі. 20 листопада вони прибули у порт Очаків.

     

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