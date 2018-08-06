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    Україна покращила свої позиції у світовому рейтингу з логістики

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    Україна покращила свої позиції у світовому рейтингу з логістики

    Порівняно з позаминулим роком, Україна піднялася на 14 позицій у списку Logistics Performance Index 2018

    Світовий банк визнав Україну однією з найкращих у регіоні країн за показником логістичної ефективності. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Петро Порошенко.

    «Світовий банк визнав Україну однією з найкращих у регіоні країн за показником логістичної ефективності. Порівняно з позаминулим роком, Україна піднялася на 14 позицій у списку Logistics Performance Index 2018 та посіла 66 місце серед 160 країн світу», - зауважив президент.

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    Нагадаємо, раніше Світовий банк високо оцінив досягнення України у сфері енергоефективності.

     

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