Україна покращила свої позиції у світовому рейтингу з логістики графіка



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Порівняно з позаминулим роком, Україна піднялася на 14 позицій у списку Logistics Performance Index 2018

Світовий банк визнав Україну однією з найкращих у регіоні країн за показником логістичної ефективності. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Петро Порошенко.

«Світовий банк визнав Україну однією з найкращих у регіоні країн за показником логістичної ефективності. Порівняно з позаминулим роком, Україна піднялася на 14 позицій у списку Logistics Performance Index 2018 та посіла 66 місце серед 160 країн світу», - зауважив президент.

Нагадаємо, раніше Світовий банк високо оцінив досягнення України у сфері енергоефективності.