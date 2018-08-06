Україна покращила свої позиції у світовому рейтингу з логістики

Україна покращила свої позиції у світовому рейтингу з логістикиграфіка
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Порівняно з позаминулим роком, Україна піднялася на 14 позицій у списку Logistics Performance Index 2018
Світовий банк визнав Україну однією з найкращих у регіоні країн за показником логістичної ефективності. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Петро Порошенко.
«Світовий банк визнав Україну однією з найкращих у регіоні країн за показником логістичної ефективності. Порівняно з позаминулим роком, Україна піднялася на 14 позицій у списку Logistics Performance Index 2018 та посіла 66 місце серед 160 країн світу», - зауважив президент.
Нагадаємо, раніше Світовий банк високо оцінив досягнення України у сфері енергоефективності.