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    Україна посіла 39 місце у рейтингу впливових країн світу

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    Україна посіла 39 місце у рейтингу впливових країн світу

    Перші три місця в рейтингу зайняли США, Росія і Китай

    Україна опинилася на 39 місці в рейтингу впливовості країн світу, складеному U.S. News у партнерстві з BAV Group, маркетинговою компанією VMLY&R і університетом Пенсільванії. 

    Як пише Голос Америки, дослідники опитали понад 20 тисяч чоловік з чотирьох регіонів. 

    Учасники опитування оцінили 80 країн за такими показниками впливовості, як керівництво, економічний вплив, політичний вплив, потужні міжнародні союзи і сильна армія. Серед цих підкатегорій Україна отримала порівняно високий бал саме за армію. 

    «Україна - країна, історія якої переживала тривалі періоди окупації іншими країнами, тепер вона бореться між миром і війною, а також між корупцією і реформами», - йдеться в дослідженні. 

    Рейтинг перших дев'яти країн не змінився з минулого року. США посідають перше місце за впливовістю, оскільки мають найбільшу економіку, військовий бюджет, роблять найбільші внески в НАТО і міжнародні об'єднання. 

    Далі йдуть Росія і Китай - країни, які багато витрачають на військовий комплекс. Німеччина, Великобританія, Франція і Японія є економічно потужними країнами, які витрачають великі кошти на міжнародну допомогу. 

    Ізраїль і Саудівська Аравія займають восьме і дев'яте місця в рейтингу, відповідно, і багато витрачають на військовий комплекс. Витрати на оборону відносно ВВП цих країн перевищує цей показник у США, відзначають дослідники. 

    Білорусь зайняла 35 місце за впливовістю. Дослідники вказують на потужний зв'язок Білорусі з Росією. «Попри автономне управління, Білорусь підтримує дуже тісні політичні та економічні зв'язки з Росією», - йдеться в дослідженні.

     

    Росія США НАТО бюджет рейтинг Україна
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