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    Україна посилить відповідальність за напад на медпрацівників ─ МОЗ

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    Медиків буде супроводжувати поліція у разі потреби, - Степанов - Україна посилить відповідальність за напад на медпрацівників ─ МОЗ
    Медиків буде супроводжувати поліція у разі потреби, - Степанов

    Міністерство внесло до парламенту законопроєкт про захист медпрацівників

    У Верховній Раді зареєстрований законопроект про посилення відповідальності за напад на медпрацівників. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

    За його словами, напад на медичних працівників має сурово каратись, зміни до законодавства вже розроблені Міністерством охорони здоров’я і внесені до парламенту.

    «Також ще розробили зміни до законів і зараз вони проходять погодження. Вони передбачають у разі потреби і за викликом медичного працівника супровід Національної поліції для здійснення виклику і своєї роботи», ─ зазначив він.

    Нагадаємо, в Києві 23-річний чоловік, який викликав собі швидку і напав на медпрацівників. Нападника затримали і доставили в управління поліції.

    Раніше в Хмельницькій області чоловік, якому викликали швидку допомогу, зустрів медпрацівників з рушницею в руках, а потім стріляв у правоохоронців. Щоб затримати зловмисника, довелося викликати спецназ.

    Теги: Верховна Рада міністр лікар закон напад Україна Максим Степанов чоловік
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