Поліція затримала молодика, який напав на медиків швидкої в Києві

Двоє медиків отримали тілесні ушкодження внаслідок нападу на них молодика

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень двом медичним працівникам.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо встановлено, що зловмисник викликав лікарів для надання йому допомоги, так як, з його слів, невідомий нібито розпилив йому в обличчя газ. Коли приїхала медики і почали надавати допомогу потерпілому в кареті швидкої, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив з ними конфлікт. Внаслідок цього двоє медиків отримали тілесні ушкодженні.

На місці події правоохоронці провели ряд необхідних першочергових слідчих дій, опитали свідків та прийняли заяви від потерпілих.

Окрім цього, поліцейські затримали зловмисника та доставили до територіального управління поліції. Ним виявився 23-річний уродженець міста Олександрія Кіровоградської області.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та мотиви вчинення даного кримінального правопорушення.

Раніше стало відомо, що у неділю, 20 грудня, ввечері в Києві під час виклику було скоєно напад на бригаду екстреної медичної допомоги.