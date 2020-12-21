У Дніпрі від коронавірусу одужала медсестра, у якої було уражено 95% легенів

Зараз медсестру готують до виписки

Медсестра з Волновахи кілька тижнів перебувала у лікарні

Медсестру з Волновахи, яка у важкому стані через коронавірус була доставлена кілька тижнів тому в лікарню імені Мечникова в Дніпрі, готують до виписки.

Про це повідомив головний лікар Сергій Риженко в Facebook.

«Хороша новина. Сестра-анестезистка Тетяна з Волновахи, яка захворіла, рятуючи інших. Ураження легень – 95%. Нарешті знята з кисню. Отримано негативний ПЛР-тест», – написав він.

За словами лікаря, зараз медсестру готують до виписки.

8 грудня гендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко повідомив, що в лікарні рятують інфіковану коронавірусом сестру-анестезистку з Донецької області. Тоді медик була в реанімації.

Зазначимо, В Україні за минулу добу, 20 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 970993

Одужали 586268

Хворіють 368060

Померли 16665

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 970 993 особи, одужало – 586 268 осіб, летальних випадків – 16 665, проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.