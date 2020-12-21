Зеленський підписав закон про податкові пільги для культури і туризму

Знижена ставка податку на додану вартість для операцій з постачання послуг, пов'язаних зі сферами культури та туризму

Закон впроваджує податкові стимули для підтримки культури, туризму, спорту

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державну підтримку культури, туризму і креативних індустрій. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Президент України Володимир Зеленський підписав Закон Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму і креативних індустрій № 962-ІХ, який Верховна Рада схвалила 4 листопада», – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що закон впроваджує податкові стимули для підтримки діяльності у сфері креативних індустрій, культури, туризму, спорту та інших гуманітарних сферах.

Зокрема, звільняється від податку на прибуток підприємств і податку на доходи фізичних осіб отримана платниками цільова допомога, що надається шляхом бюджетних коштів або коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації проєктів або програм у сфері креативних індустрій.

Крім того, знижена ставка податку на додану вартість для операцій з постачання послуг, пов'язаних зі сферами культури та туризму, зокрема послуг з показу вистав, культурно-мистецьких заходів, проведення екскурсій в музеях, зоопарках і заповідниках і їх відвідування.

Знижена ставка ПДВ також буде застосовуватися до послуг з розповсюдження, демонстрації, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих в україномовні версії для осіб з вадами зору та порушенням слуху.

Як повідомлялося, 4 листопада Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу, надавши податкові пільги для культури, туризму та креативних індустрій.

За відповідний законопроєкт №3851 у другому читанні та у цілому проголосували 293 народних депутатів.

15 липня Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, який передбачає зменшення або звільнення від оподаткування низки проєктів і програм у сфері культури, туризму та креативних індустрій.

Нагадаємо, що Мінкульт повідомив, як працюватимуть заклади культури та туризму під час локдауну.