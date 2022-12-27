Україна повернула тіла ще 42 воїнів

Робота щодо обміну триває щоденно

Сьогодні, 27 грудня, Україні вдалося повернути додому тіла ще 42 загиблих захисників. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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«Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому Героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні відбулася чергова передача тіл – доставили 42 загиблих», – йдеться в повідомленні.

Як зазначено, загалом Уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників.

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«Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх», – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.