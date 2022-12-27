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Україна повернула тіла ще 42 воїнів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна повернула тіла ще 42 воїнів
Фото: Getty Images

Робота щодо обміну триває щоденно

Сьогодні, 27 грудня, Україні вдалося повернути додому тіла ще 42 загиблих захисників. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

«Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому Героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні відбулася чергова передача тіл – доставили 42 загиблих», – йдеться в повідомленні.

Як зазначено, загалом Уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників.

«Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх», – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Теги: війна окупанти смерть обмін полоненими

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