Повітряні сили пояснили, чому Росія хоче обміняти літаки на іранські дрони

Росія є виробником літаків Су-35 і потребує кількісного збільшення саме дронів

Іранські дрони більш ефективні для атак по енергооб'єктах України, ніж удари літаків, яких у Росії достатньо. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Літаків у Росії достатньо. Саме тактичної авіації, які розташовані на українських кордонах, на різних підступах. Зрозуміло, що не на самих кордонах, а на заглибленій території. Це і Білорусь, окупований Крим і територія РФ. Росія є виробником цих літаків і потребує кількісного збільшення саме дронів, дронів-камікадзе, щоб саме цією технікою, яка коштує мало, але дошкуляє нам, продовжувати бити по критичній інфраструктурі», – розповів Ігнат.

Речник повітряних сил пояснив, що авіацією на територію України окупанти залетіти не можуть. Тому вони хочуть замовити ще більше Shahed, які можна по ночах застосовувати проти об'єктів критичної інфраструктури України.

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«Іран зрозуміло зацікавлений у збільшенні свого бойового потенціалу... Іран хоче посилитись цими літаками. Хочу нагадати, що не один такий літак збитий нашою ППО у різні періоди повномасштабного вторгнення», – додав Ігнат.

Раніше «Південь» повідомив скільки іранських дронів залишилось в окупантів.

Також повідомлялося, що ООН перевірить інформацію про постачання дронів Росії з Ірану.

Нагадаємо, 17 грудня повідомлялося, що Росія отримала від Ірану нову партію дронів.

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Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у новій партії іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала Росія від Ірану, – 250 безпілотників.