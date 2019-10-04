Україна повинна менше позичати, - Гончарук



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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук

Олексій Гончарук: Ми поступово замінятимемо більш дорогі і короткі гроші - більш дешевими і довгими

Україна має скорочувати власні борги і заміняти «більш дорогі й короткі гроші - більш дешевими і довгими». Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час презентації програми дій уряду в парламенті.

«Ми, як держава, будемо приймати бюджет не на один рік, а на три. Це дасть нам можливість більшої прогнозованості. Так само ми пропонуємо менше позичати..., а для цього потрібно знижувати дефіцит держбюджету...Так само ми маємо намір здешевлювати обслуговування державного боргу... Двома словами я можу сказати, що ми поступово замінятимемо більш дорогі і короткі гроші - більш дешевими і довгими», - сказав Гончарук.

За словами голови уряду, це дозволить поступово зменшимо навантаження на бюджет. Подібна логіка викладена окремим документом під назвою «Стратегія управління державним боргом», зазначив прем’єр. Цей документ, на переконання Гончарука, детально пояснює, що пропонує робити уряд, щоб борг ставав меншим.

Очікується, що сьогодні, 4 жовтня, Верховна Рада повинна схвалити програму дій уряду.

Як повідомлялось, 29 вересня у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови №2186 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України» та з'явився текст самого документа.

Зазначимо, якщо програма буде прийнята залою, цей уряд отримає річний імунітет від відставки.