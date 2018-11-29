Україна пропонує провести ревізію Мінських угод



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Євген Марчук з 21 листопада 2018 року уповноважений представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях

Своїми діями РФ перекреслила взагалі угоду про українсько-російський кордон, - заявив Марчук

Україна запропонувала провести ревізію виконання Мінських угод, адже нинішній кордон не відповідає тому, що був за часів, коли Мінські угоди підписували. Про це заявив Євген Марчук, представник у Тристоронній контактній групі в переговорах щодо ситуації на Донбасі, повідомляє кореспондент «Главкома».

У 2015 році було погоджено з росіянами встановити зону від важких озброєнь, зокрема на морі.

«Але з того часу ніякі патрулі не допускаються аби дотримання угоди перевірити. Тобто Путін не дотримується того, що сам підписує», - зазначив Марчук.

Україна ініціюватиме створення робочої групи із встановлення кордону на морі, зокрема на Азові. Втім, можна очікувати, що Росія на це не погодиться.

«То маємо тиснути, добиватися, щоби вони погодилися і цей процес розпочався», - додав Марчук.

«Остання ситуація припинила всі дискусії відносно того що варто чи не варто денонсовувати угоду про спільне користування з ними Азовського і Чорного морів», - зазначив політик.

Він наголосив, що своїми діями РФ перекреслила взагалі угоду про українсько-російський міждержавний кордон.

«Якщо б завтра відкривалася Генасамблея ООН, чи зробила б РФ таку провокацію? Думаю, що ні. Угода з РФ (щодо моря) перекреслена жирним фломастером», - заявив Марчук.

Раніше повідомлялося, що Україна добиватиметься закриття Босфору для російських кораблів.

Слід зазначити, що президент Петро Порошенко закликав розмістити кораблі НАТО в Азовському морі.

Раніше президент України Петро Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.