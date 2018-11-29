Україна добиватиметься закриття Босфору для російських кораблів – Воронченко



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Фото: Главком

Україна буде просити закрити морський прохід через Босфор для Росії

У відповідь на російську агресію, яку вчинили кораблі РФ у Керченській протоці щодо українських суден, Україна буде наполягати, щоб для росіян було закрито прохід через Босфор у Туреччині.

Про це заявив Головнокомандувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко під час Міжнародної конференції з питань морської безпеки, яка 29 листопада проходить у Києві.

Як повідомив кореспондент «Главкома», факт неправомірних дій росіян має ще довести світова спільнота та прийняти рішення, чи була заподіяна агресія РФ проти України.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним можливе посередництво Анкари у вирішенні конфлікту, який виник у Керченській протоці.

Як повідомлялося, президенти Туреччини та США Ердоган і Трамп обговорили ситуацію в Азовському морі. Президент України Петро Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.

Нагадаємо, реагуючи на агресію на морі, Туреччина наполягає, що прохід через Керченську протоку до Чорного моря не повинен блокуватися. Туреччина закликає уникати кроків, які можуть принести небезпеку для регіонального миру і стабільності.

Як повідомлялося, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

У зв’язку з цим, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.