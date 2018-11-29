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    Порошенко закликав розмістити кораблі НАТО в Азовському морі

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    Президент Петро Порошенко запрошує НАТО розмістити свої кораблі на Азові&nbsp; - Порошенко закликав розмістити кораблі НАТО в Азовському морі
    Президент Петро Порошенко запрошує НАТО розмістити свої кораблі на Азові 

    Єдина мова, яку Путін розуміє, - це згуртованість західного світу, - наголосив Порошенко

    Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу спрямувати військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків в Керченській протоці. Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Як зазначається, Порошенко наголосив, що присутність кораблів НАТО необхідна, щоб гарантувати безпеку в Азовському морі. 

    «Німеччина - один з наших найближчих союзників, і ми сподіваємося, що держави НАТО готові надіслати кораблі до Азовського моря, аби підтримати Україну і забезпечити безпеку», - сказав Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

    Крім того, президент України заявив, що глава РФ Володимир Путін бачить себе «російським імператором», а Україну - російською колонією, і після агресивного загарбання Криму і Донбасу тепер хоче захопити Азовське море.

    «Єдина мова, яку Путін розуміє, - це згуртованість західного світу», - наголосив Порошенко. 

    Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним можливе посередництво Анкари у вирішенні конфлікту, який виник у Керченській протоці.

    Порошенко і Ердоган домовились, що президент Туреччини порушить українське питання в Буенос-Айресі на саміті G20, який відбудеться 30 листопада-1 грудня.

    Раніше президент України Петро Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.

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