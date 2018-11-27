Порошенко розповів про консультації із західними партнерами щодо воєнного стану

Одразу після направлення Указу до ВР Порошенко розпочав консультації з міжнародними партнерами

Президент Петро Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на військовий стан в Україні.

Про це Порошенко заявив в інтерв'ю українським телеканалам

«Ми бачимо абсолютну підтримку і розуміння рішень, які були прийняті Воєнним кабінетом, РНБО, Президентом і вчора Верховною Радою. Окремо наголошую, що вчора, коли приймалося це рішення, ми твердо стояли на позиції із захисту конституційних прав і свобод громадян, включаючи і виборче право», - сказав Порошенко, відповідаючи на питання, як західні партнери реагують на введення воєнного стану.

Глава держави розповів, що одразу після направлення Указу до ВР він розпочав консультації з міжнародними партнерами.

Зокрема, першою зранку понеділка відбулася телефонна розмова з Генеральним секретарем НАТО, з яким було погоджено негайне проведення комісії Україна-НАТО, а також відбулося визначення позиції Альянсу по відношенню до акту агресії проти України. Комісія була негайно скликана і проведена, позиція чітко сформована.

Також відбулася розмова з президентом Польщі Анджеєм Дудою, оскільки Польща представляє регіон в Раді безпеки ООН, і українська сторона звернулася з проханням внести негайно в порядок денний Радбезу питання щодо ситуації з агресією Росії проти України.

За словами президента, через дві години РФ внесла проект про ситуацію щодо порушення Україною кордонів РФ.

«Питання Росії навіть не було поставлено в порядок денний. Наше питання було підтримано», - наголосив Глава держави.

Президент також провів телефонну розмову з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель і детально поінформував про ситуацію, що склалася. Президент звернувся з проханням, щоб це питання було обговорено в тому, числі і на Раді ЄС.

Також ситуація в Азовському морі обговорювалась з Державним секретарем США, і в його заяві США абсолютно чітко підтримують позицію України і вимагають негайної деескалації, негайного звільнення моряків.

«І це є фактор поваги до України. Ми не просто переговорили, але отримали потужні сигнали в підтримку позиції України з усього світу», - зауважив він.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.