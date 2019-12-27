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    Кіберполіція затримала харків’янина, який продавав бази даних Державної митної служби

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    Кіберполіція затримала харків’янина, який продавав бази даних Державної митної служби
    Фото: Департамент кіберполіції України

    Поліція з'ясовує, яким чином відбувався витік службової інформації з обмеженим доступом

    У Харкові зловмисник продавав бази даних митниці на тематичних хакерських форумах. Ціна однієї бази становила 3 тисячі доларів США. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

    «Працівники кіберполіції в Харківській області спільно зі слідчими харківської поліції за процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури викрили у таких діях 35-річного харківського підприємця», - сказано у повідомленні.

    Чоловік був учасником тематичних хакерських форумів. Зазвичай клієнти робили замовлення на купівлю актуальної інформації щодо перетину митного кордону України як фізичними, так і юридичними особами, а також товарів та вантажів. Вартість однієї такої інформації коштувала 3 тисячі доларів США.

    Для анонімізації усі розрахунки відбувались у криптовалюті, а спілкування із замовником - через засекречені канали месенджерів.

    Кіберполіція провела обшук в його помешканні. Вилучено флеш-носій та комп’ютерну техніку. Вилучену техніку направлено на експертизу.

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    Кіберполіція затримала харків’янина, який продавав бази даних Державної митної служби
    Кіберполіція затримала харків’янина, який продавав бази даних Державної митної служби

    Наразі поліція встановлює, яким чином відбувався витік службової інформації з обмеженим доступом.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) КК України. Чоловікові загрожує до 2 років ув'язнення.

     

    Харків поліція кібербезпека Державна митна служба хакер
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