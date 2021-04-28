Україна пройшла пік смертності від Covid-19, – НАН України

Окрім зниження числа випадків хвороби та позитивності тестів, знижується число нових госпіталізацій та загалом зайнятих ліжок

Україна подолала етап високої смертності від Covid-19. Про це йдеться в огляді епідемічної ситуації в Україні за 21-27 квітня від НАН України.

«Проміжне оновлення даних про загальну смертність дозволяє сформулювати попередню гіпотезу про те, що пік смертності з усіх причин вже пройдено в першій половині квітня, що узгоджується з динамікою зареєстрованих смертей від Covid-19», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за тиждень 21–27.04.2021 р. стабільно зменшується кількість нових виявлень на день зі швидкістю приблизно 260 випадків на добу, або 14% за тиждень.

Почалося також зменшення кількості нових летальних випадків, але зі значно меншим відносним темпом спадання.

«Ймовірно, пройдено пік летальних випадків. Відносно повільні темпи зменшення смертності також спостерігаються у країнах Східної Європи з динамікою, схожою на українську (це Польща, Румунія, Угорщина, Болгарія). Зазначимо також, що протягом осінньої хвилі падіння смертності вдвічі відбулося приблизно за два місяці», – йдеться в повідомленні.

Науковці зазначають, що позитивність зразків тестів протягом останнього тижня знизилася з 29,1% до 26,1% на тлі зменшення обсягів тестування, що є індикатором позитивної динаміки.

Окрім зниження числа випадків хвороби та позитивності тестів, знижується число нових госпіталізацій та загалом зайнятих ліжок.

«Хоча загальна кількість ліжок у лікарнях також зменшується доволі швидко, але ліжка у відділеннях інтенсивної терапії звільнюються значно повільніше. Число госпіталізованих дітей віком до 9-ти років включно лишається непропорційно високим, порівняно з рівнем госпіталізації молодих людей віком 10-19 років. Зниження захворюваності у регіонах стало синхроннішим, що вказує на збільшення ролі факторів національного рівня на тлі чинників регіонального рівня», – сказали в НАН України.

Зазначається також, що середня за останній тиждень кількість нових випадків становить 10 899 на добу. На 27.04.2021 р. маємо в середньому 369 нових летальних випадків на добу. Середня кількість позитивних ПЛР-тестів становить 8960 на добу.

Нагадаємо, в Україні станом на 28 квітня 2021 року виявили 9 590 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 451 дитина та 217 медпрацівників.