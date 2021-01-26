Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин, - Шмигаль

Найближчим часом Україна отримає 1 млн доз вакцини

В України на сьогодні знаходиться на підписанні або вже підписано контрактів на більш ніж 30 млн доз вакцин від Covid–19. Сама вакцинація розпочнеться в лютому.

Про це заявив прем'єр–міністр України Денис Шмигаль в ефірі «Свобода слова« на телеканалі ICTV.

Прем'єр додав, що всі черги згідно національного плану вакцинації будуть дотримані.

«Вакцин вистачить усім охочим протягом цього року. У нас сьогодні контрактів більш ніж на 30 млн вакцин фактично на підписанні та підписано», – сказав прем'єр.

Він нагадав, що найближчим часом Україна отримає 1 млн доз вакцини.

«До кінця січня ми очікуємо цю кількість вакцини від COVAX. Буде перше постачання вакцини від COVAX в обсязі від 200 тисяч, для того, щоб почати екстрену негайну вакцинацію», – розповів Шмигаль.

Нагадаємо, до цього президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати план вакцинації населення від коронавірусу окремо для кожної області України.