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    Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин, - Шмигаль

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    Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин, - Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин, - Шмигаль
    Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин,

    Найближчим часом Україна отримає 1 млн доз вакцини

    В України на сьогодні знаходиться на підписанні або вже підписано контрактів на більш ніж 30 млн доз вакцин від Covid–19. Сама вакцинація розпочнеться в лютому.

    Про це заявив прем'єр–міністр України Денис Шмигаль в ефірі «Свобода слова« на телеканалі ICTV.

    Прем'єр додав, що всі черги згідно національного плану вакцинації будуть дотримані.

    «Вакцин вистачить усім охочим протягом цього року. У нас сьогодні контрактів більш ніж на 30 млн вакцин фактично на підписанні та підписано», – сказав прем'єр.

    Він нагадав, що найближчим часом Україна отримає 1 млн доз вакцини.

    «До кінця січня ми очікуємо цю кількість вакцини від COVAX. Буде перше постачання вакцини від COVAX в обсязі від 200 тисяч, для того, щоб почати екстрену негайну вакцинацію», – розповів Шмигаль.

    Нагадаємо, до цього президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати план вакцинації населення від коронавірусу окремо для кожної області України.

    Теги: вакцинація населення Денис Шмигаль коронавірус
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