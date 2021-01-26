Влада США зобов'язала всіх авіапасажирів здавати тест на коронавірус

Постанова набуде чинності 26 січня і буде поширюватися як на іноземних громадян, так і на громадян США

США зобов'язали всіх туристів, що прибувають з-за кордону на літаку, здавати тест на коронавірус.

Про це повідомляє Держдепартамент.

Так, всі авіапасажири, за винятком дітей молодше двох років, повинні представити негативний тест на Covid-19 або довідку про одужання від нового типу коронавірусу.

Постанова набуде чинності 26 січня і буде поширюватися як на іноземних громадян, так і на громадян США.

Держдепартамент також закликав громадян США переглянути необхідність поїздок за кордон і відкласти всі несуттєві переміщення.

Раніше президент США Джо Байден ввів карантин для прибуваючих в США авіапасажирів. Рішення було прийнято в зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу.

«На додаток до носіння маски будь-якого іноземця, який прибуває в США літаком з іншої країни потрібно буде зробити тест ще до посадки, до вильоту. А також йти на карантин, коли вони прибувають до Америки», - сказав політик.

США як і раніше залишаються в світових лідерах за кількістю виявлених випадків Covid-19. Всього в країні з початку пандемії заразилися 25,2 мільйона чоловік, померли понад 420 тисяч хворих.