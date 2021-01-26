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    Економіка та фінанси

    Шмигаль: уряд готовий оплачувати субсидії всім, хто цього потребує

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    На сьогодні в бюджеті виділено 36,6 млрд грн для виплат субсидій - Шмигаль: уряд готовий оплачувати субсидії всім, хто цього потребує
    На сьогодні в бюджеті виділено 36,6 млрд грн для виплат субсидій

    Штрафи за несвоєчасно сплачені газ і тепло в січні застосовуватися не будуть

    У разі виникнення необхідності виділити додаткові кошти на субсидії українцям, уряд завчасно звертатиметься у Верховну раду. На сьогодні в бюджеті виділено 36,6 млрд грн для виплат субсидій.

    Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

    На його думку, необхідність у додаткових грошах виникне, якщо такі обсяги субсидій, що були виплачені в січні, будуть виплачуватися і надалі.

    «Проживімо перше півріччя. За його підсумками спільно розрахуємо, яку суму треба буде додавати», - підсумував прем'єр.

    Крім того, за його словами, штрафи за несвоєчасно сплачені газ і тепло в січні застосовуватися не будуть.

    Раніше повідомлялося, що у Міненерго пояснили ціну на газ в 6,99 гривні за кубометр і заявили, що потрібно платити субсидії.

    У понеділок, 25 січня, Україну знову сколихнули акції протесту проти високих цін на блакитне паливо. Наразі вони відбуваються на Буковині. Місцеві жителі кількох сіл перекрили національні траси. На Харківщині люди також зупинили автомобільний рух.

    У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти провели акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою». У зв'язку з цим, київська поліція посилює патрулювання.

     Читайте також: 
    Теги: газ тарифи Міненерго активісти поліція уряд Денис Шмигаль
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