Україна самостійно почне ремонтувати літаки Boeing



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Ремонтувати Boeing можна буде в Україні

Boeing вже почали технічно обслуговувати в Україні

Державне підприємство «Завод 410 цивільної авіації» вже розпочало освоєння послуг з ремонту та технічного обслуговування авіаційної техніки. Портал Ukrainian Military Pages повідомив, що вже найближчим часом завод зможе самостійно виконувати роботи з обслуговування літаків марки Boeing.

У рамках співпраці з компанією Boeing силами підприємства та із залученням інвесторів завод проводитиме обслуговування та фарбування літаків сімейства Boeing-737.

«Сьогодні на території підприємства знаходяться два літаки Boeing 737-500, на яких виконуються роботи з технічного обслуговування та фарбування», – йдеться у повідомленні.

Після завершення етапу підготовки спеціалістів та сертифікації виробництва, підприємство значно розширить свої можливості.

Ще у серпні 2017 року підприємство оголосило про заплановані обсяги технічного обслуговування у 5 літаків Boeing-737 на рік з поступовим збільшенням до 2024 року до 40 літаків на рік.

Тут важливо зазначити, що після ухвали Кабінетом міністрів України рішення про прискорення реформування авіаційного кластера «Укроборонпром», концерн провів корпоратизацію підприємства «Завод 410 цивільної авіації». В рамках цих заходів було здійснено перехід до сучасних західних систем управління підприємствами, шляхом їх реорганізації в публічні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належить державі.