Україна увійшла до топ-3 за кількістю скарг ув'язнених до Європейського суду з прав людини



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Європейський суд з прав людини Ілюстративне фото: unba.org.ua

Близько 15% від усіх справ у ЄСПЛ подані проти України

Україна входить до трійки лідерів за кількістю скарг у Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) на умови утримання і поводження у місцях несвободи. Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що на сьогодні майже 60 тисяч судових справ, які чекають на рішення, приблизно 15% - проти України. Крім того, лише за останні кілька місяців тільки Офіс генпрокурора відкрив 10 кримінальних проваджень за фактами знущань над ув'язненими.

«За результатами масштабних перевірок на предмет законності та ефективності використання коштів і держмайна до ЄРДР внесено 60 кримінальних проваджень, збитки держави склали 170 млн гривень. В цілому за минулий рік органами прокуратури внесено майже 8 тисяч актів реагування», - додали в Офісі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄСПЛ відхилив скаргу України щодо закону про люстрацію, рішення вступило в силу. Даним рішенням суд визнав, що люстрація в Україні порушувала права людини.

При цьому український Мін'юст стверджує, що ЄСПЛ не визнавав люстрацію неправомірною цілком, а тільки її надмірний обсяг.