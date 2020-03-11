Адвокат потерпілих у справі МН17: Путін дав дозвіл на використання «Бука»



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Колаж: obozrevatel.com

Адвокат подав позов до Європейського суду з прав людини проти РФ і Путіна від імені 40 сімей родичів

Установка ЗРК «Бук», яка ймовірно збила літак рейсу МН17, не могла покинути територію РФ, дозвіл дав саме президент РФ Володимир Путін. Про це заявив Джері Скіннер, адвокат родичів загиблих у катастрофі Boeing 777 над Донбасом у 2014 році, пише DW.

Зазначимо, Скіннер подав позов до ЄСПЛ проти РФ і Путіна від імені 40 сімей родичів, вони вимагають 330 млн доларів.

«Мабуть ми почуємо прізвища наближених до Путіна радників, які підтримували тісні зв'язки з діючими особами на Сході України. Думаю, ми почуємо і про пана Путіна. Не думаю, що ми дізнаємося багато», - заявив він.

Як повідомлялось, у Нідерландах відклали проведення судових слухань у справі про катастрофу рейсу МН17 до 23 березня.

Нагадаємо, в понеділок у Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом в 2014 році.

Українська прокуратура впевнена, що в ході судового процесу у справі про катастрофу MH17 на Донбасі з'являться нові підозрювані.

Зараз підозрюваними у справі проходять чотири фігуранти: росіяни Ігор Гиркин, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко.

Частина родичів загиблих у катастрофі літака рейсу MH17, збитого бойовиками на Донбасі, заявили у суді, що вимагатимуть фінансової компенсації.

Нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе у своєму виступі 9 березня заявив, що бойовики, які збили пасажирський літак MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році, вважали, що стріляють по літаку військової авіації України.

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